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Россия заминирована наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

С 10 сентября Россию захлестнула волна сообщений о заминированности ряда объектов общественного пользования и зданий, в числе которых - властные и  инфраструктурные учреждения и пункты, школы,крупные торговые центры, вокзалы, аэропортов и проч.. Вынужденная эвакуация из данных объектов людей и штатные мероприятия по поиску взрывных устройств парализовали деятельность десятков, если не сотен тысяч горожан.

К счастью, нигде ничего не взорвалось. ФСБ сообщает, что уже выяснило, чьих рук эта провокация, но общественности о том пока не сообщило. Поражает масштабы провокации. Волной прокатилась она от Магадана и Владивостока через всю страну, захватив также Омск,  Челябинск, Ставрополь, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Уфу, Новосибирск и т.д. В Благовещенске и Якутске «заминировали» аэропорты. В Хакасии пришлось эвакуировать людей из 23 абаканских и саяногорских зданий, включая аэропорт и офис регионального правительства, 13 учебных заведений, шесть торговых центров, кинотеатр...

Показательно, как поветрие ложных слухов распространялось в Новосибирске.

В ночь на 12 сентября звонки с предупреждениями в местные службы скорой помощи, полиции и пожарную следовали с получасовыми интервалами. Всего их было шесть. Всю ночь по городу носились машины патрульно-постовой службы, кареты скорой помощи и пожарные спецавтомобили с проблесковыми маячками и сиренами. Эвакуировать людей пришлось из двух гостиниц, автовокзала и двух же ночных клубов. Пока помещения проверяли кинологи с ищейками  и саперы, эвакуированные пребывали на улице под проливным сибирским дождем.

Между тем в Москве имели место лже-угроза взрыва Красной площади и сообщение о заминированности торгового центра "Метрополис",а также Киевского и Курского вокзалов, знаменитого «Детского мира» на Лубянке и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Всего в "опасном" списке оказалось до полсотни столичных объектов, из которых эвакуировали в общей сложности свыше сорока тысяч человек. Наконец, несколько часов назад примерно 2 тысячи человек эвакуированы были из ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы и еще тысяча - из аналогичного объекта "Хорошо" в САО.

Не обошло "поветрие", разумеется, и Санкт-Петербурга. Здесь зафиксировано было как минимум восемь соответствующего содержания телефонных сообщений, главным образом с упоминанием крупных торговых центров. Пожалуй, по масштабности эта информационная диверсия превзошла  знаменитые учения «Запад - 2017».

Технически сообщения осуществлялись посредством компьютерной телефонии, что заведомо затрудняло отслеживание источника. Есть основания предполагать, что часть этих сообщений поступила с территории Украины - имеются сведения о характерном акценте у значительного числа звонивших.  По другим же слухам, указывавшим на источники в правоохранительной среде, за звонками стоит ИГИЛ.

В то же время, руководитель православно-патриотической организации «Православное государство – Святая Русь» Александр Калинин сообщил, что к нему обращались некие люди с предложением организовать волну звонков с сообщениями о заминировании кинотеатров, где должна будет пройти премьера скандального фильма «Матильда» о романе Николая Второго с балериной Кшесинской.

Фильм вызвал большое неудовольствие православных радикалов, и от их рук уже пострадали кинотеатр в Екатеринбурге, сожжена машина юриста, работающего с режиссером фильма Алексеем Учителем, а студию самого Учителя в Петербурге забросали коктейлями Молотова. Нынешняя Россия, в которой было много усилий приложено, чтобы население ощутило себя со всех сторон и даже внутри окруженным врагами, не испытывает дефицита версий, кто может стоять за этой невиданной по дерзости операцией.

Пропагандистский опыт последних лет подсказывает, что, конечно, гадит Украина, упорно отказывающаяся «под влиянием фашистов» признавать свой «братский» статус. Опыт настоящих терактов, состоявшихся и сорванных, скорее указывает на исламистский след.

А вот события самого последнего времени говорят о появлении новой силы, готовой навязывать стране свою повестку дня, и вышла она из-по крыла тех кремлевских стратегов, что подогревали ультраправославные и радикально-консервативные патриотические настроения и группировки.

Те выросли и отказываются подчиняться бывшим кукловодам. Но как бы то ни было и на кого бы в итоге ни вышли российские следователи, во всем в конечном итоге, конечно, виноват Запад и Соединенные Штаты. Ну не самих же себя винить в том, что открыли ящик Пандоры и выпустили целю стаю злых духов, что так вредят России на международной арене и внутри страны. Власти по определению безгрешны. Приблизительно, как Николай Второй.

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