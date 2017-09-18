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Меркель выдвинула ультиматум Турции

 

«Нам придется еще больше сократить наше общее экономическое сотрудничество с Турцией и внимательно изучать проекты», — заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что Берлин будет добиваться от Анкары освобождения задержанных в Турции граждан Германии, передает Reuters.

Напомним, 11 сентября в Стамбуле задержали супружескую пару из Германии. А еще ранее, 1 сентября, в аэропорту Анталии задержали двух немецких граждан по подозрению в причастности к неудачной попытке переворота в Турции в июле прошлого года.

В Германии аресты назвали политически мотивированными и пргрозили прекратить любые переговоры относительно членства Турции в ЕС. 

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