Назван самый вероятный конец человеческой цивилизации

Физик-теоретик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института (США) в интервью IEEE Spectrum, посвященном недавно вышедшей в свет своей книге «Жизнь 3.0», назвал самый вероятный негативный сценарий будущего человеческой цивилизации.

Наибольшую опасность для жителей Земли, полагает ученый, представляет искусственный суперинтеллект, не наделенный сознанием. «Когда я говорю о сознании, я просто имею ввиду субъективный опыт: он чувствует себя чем-то вроде меня», — сказал ученый.

По его мнению, исследование искусственного интеллекта зачастую игнорирует проблему сознания, в частности, различие между сознательной и бессознательной системами обработки информации, характерными для живой и неживой природы.

Тегмарк выступает против «углеродного шовинизма», допуская, что жизнь может быть основана и на, в частности, кремнии. Эксперт полагает, что интеллект и сознание могут быть описаны уравнениями.