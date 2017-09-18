Госдеп о встрече Лаврова и Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке подтвердили свою приверженность курсу устранения конфликтных ситуаций в ходе военных действий в Сирии, сообщила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Они подтвердили приверженность курсу устранения конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, понижениия уровня насилия и создания условий для дальнейшего продвижения Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в сообщении представителя Госдепа.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств сообщила, что Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы взаимодействия сторон в Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.