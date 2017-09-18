Анкара готова к новой военной операции в Сирии

Турция готовится к новой военной операции в Сирии совместно со Свободной сирийской армией (ССА), сообщает Haber 7.
Как ожидается, в первом ее этапе будут участвовать более пяти тысяч бойцов ССА.
О конкретной дате начала новых военных операций в Сирии не сообщается.
Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы страны приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.
В настоящее время на границе с Сирией дислоцируется около 25 тысяч турецких военных.