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Анкара готова к новой военной операции в Сирии

 

Турция готовится к новой военной операции в Сирии совместно со Свободной сирийской армией (ССА), сообщает Haber 7.

Как ожидается, в первом ее этапе будут участвовать более пяти тысяч бойцов ССА.

О конкретной дате начала новых военных операций в Сирии не сообщается.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы страны приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.

В настоящее время на границе с Сирией дислоцируется около 25 тысяч турецких военных.

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