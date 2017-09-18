Подписаться на уведомления
 

Мадуро сравнил себя со Сталиным

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что между ним и Иосифом Сталиным есть сходство. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Воскресенья с Мадуро", которая транслировалась на телеканале Venezolana de Televisión.

"В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль", - сказал глава государства. 

"Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина", - добавил он.

В то же время президент выразил мнение, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он. "[Председатель правительства Испании Мариано] Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония свободно высказывалась?" - отметил он.

479 просмотров


Старости
Корейский вопрос: Трамп хочет, но не может
Корейский вопрос: Трамп хочет, но не может актуальный комментарий
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
19 Сен 30° / 20°
20 Сен 31° / 18°
21 Сен 32° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0309 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Завтра опять жара
Ученые рассказали о столкновении Земли и Марса
Азербайджанского футболиста арестовали за кражу телефонного кабеля
Британия поставит Катару истребители «Тайфун»
Азербайджан начал широкомасштабные учения фото; видео
Умер Зураб Соткилава
Официальный Багдад: «Мы не позволим создать на севере Ирака второй Израиль»
Узбекистан поможет мусульманам-рохинджа
Турция проводит учения на границе с Ираком и Сирией
США и Южная Корея провели совместные учения
Массовые протесты в Сент-Луисе: десятки задержанных
Война санкций: кто друг и кто враг наша аналитика
Париж и Анкара готовят санкции против Курдистана
Нефть продолжает дорожать: Brent - выше $55
Иран закроет границу с Курдистаном
Евро подорожал
Мадуро сравнил себя со Сталиным
Анкара готова к новой военной операции в Сирии
Госдеп о встрече Лаврова и Тиллерсона
Азербайджан и Турция начали совместные учения фото
На фронте неспокойно
Генсек ООН назвал несвоевременным референдум о независимости Курдистана
Назван самый вероятный конец человеческой цивилизации
Меркель предъявила ультиматум Турции
Россия заминирована наш комментарий
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться