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Иран закроет границу с Курдистаном

 

Иран закроет границу с Иракским Курдистаном, если регион по результатам референдума станет независимым от Багдада. Об этом заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB.

«Соглашения о границах действуют исключительно с центральным правительством Ирака, а отсоединение Курдистана от центральных властей Ирака будет означать закрытие всех пограничных переходов на общей границе», — заявил Шамхани, также отметив, что изменение ситуации приведет к пересмотру имеющихся у Тегерана соглашений с курдским регионом в Ираке.

Иран признает лишь единый Ирак и федеральную власть в этой стране, подчеркнул он.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным -  решение о его проведении опротестовано парламентом страны.

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