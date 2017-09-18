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Париж и Анкара готовят санкции против Курдистана

 

Президенты Турции и Франции - Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон проработают совместную инициативу по реагированию на проведение референдума по независимости Иракского Курдистана (ИК). Об этом в понедельник пишет газета Haberturk со ссылкой на свои высокопоставленные дипломатические источники.

По ее данным, Эрдоган во вторник в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН, намерен подробно обсудить с Макроном этот вопрос и предложить трехступенчатый план действий. Конкретное содержание мер реагирования (санкций) на голосование со стороны Анкары будет сформулировано 22 сентября в ходе заседания Совета нацбезопасности Турции. Пока же Эрдоган намерен предложить Парижу в качестве первого шага выступить с совместным призывом к Эрбилю не проводить референдум, запланированный на 25 сентября. Если ИК пойдет на это, то Анкара и Париж выступят в качестве посредников между курдами и официальным Багдадом в вопросах реализации конституционных прав населения спорных регионов (например Киркука) и подготовят соответствующую дорожную карту, что станет вторым пунктом этой инициативы.

Если же Эрбиль откажется отменить голосование, то Турция предлагает Парижу ввести против ИК определенный набор санкций. Это будет третий этап инициативы, причем меры реагирования обеих стран, как считает Анкара, должны быть схожими или даже идентичными. Анкара видит данную инициативу не только как двустороннеюю, но готова включить в проект по ее реализации любую страну, которая вознамерится повлиять на ситуацию с референдумом иракских курдов.

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