Западные санкции, предусматривающие ограничения на финансовые операции и поставку передового технологического оборудования, были приняты против России уже достаточно давно — в первой половине 2014 года. Что и говорить, они нанесли серьезный экономический ущерб Москве. Но кто подсчитал, сколь больно ударили они бумерангом по тем, кто их ввел - Соединенным Штатам и, особенно, Евросоюзу. Мало того - чем дольше длятся антироссийские санкции, тем активней вследствие них раскалывается западный мир.

Жертвы «бермундского треугольника»

Санкции превратились для тех, кто воспользовался ими чисто в политических целях, настоящим Бермундским треугольником. В финансовых и политических кругах Европы растет возмущение последними санкциями США против России. Недовольство выражают чиновники и бизнесмены Старого Света, которые оказались в двусмысленном положении. На ограничении товарооборота с Россией страны ЕС лишились с начала санкционного противоборства более 100 млрд евро. Если Брюссель безропотно присоединится к новым антироссийским шагам Вашингтона, он, по предварительным расчетам, потеряет схожую сумму, причем в сжатые сроки. Но и бурно возражать против антироссийских мер США руководство Евросоюза не может — ведь на кону стоят торговые отношения с самой мощной финансовой державой планеты.

В общем, антироссийские санкции, подобно Бермудскому треугольнику, засасывают на дно всех участников процесса без разбора. И здесь уже не до дискуссий — кто прав и кто виноват. А тут еще и новые американские санкции против Москвы, которые касаются ограничений в поддержке и финансировании российских нефтегазовых проектов и конкретно газопровода «Северный поток - 2»! Они поставили Европу в практически безвыходное положение.

Объявляя в 2014 году самые первые антироссийские санкции после присоединения Крыма, Вашингтон и Брюссель выступали единым фронтом. ЕС даже не смутили последовавшие осенью 2014 года контрмеры России по ограничению импорта европейского продовольствия. Однако уже очень скоро Старому Свету пришла пора считать убытки.

Как отмечает французский исследовательский центр по мировой экономике CEPII, только за первый год торговой войны страны ЕС лишились примерно $60,2 млрд. Максимальный объем недополученных доходов зафиксирован у немецких поставщиков - каждый месяц они теряли по $830 млн. За ними шла Украина с суточновыми убытками в $450 млн. Далее же - Польша, Нидерланды и Франция — по $200 млн в день соответственно.

Разумеется, со временем аграрии ЕС либо нашли новые рынки сбыта, либо частично сократили производство. Тем не менее за три года противостояния, по оценке специального докладчика Совета ООН по правам человека Идриса Джезайри, который отвечает за вопросы негативного воздействия односторонних принудительных мер, европейские государства, наложившие на Москву санкции, потеряли суммарно около $100 млрд.,что практически вдвое превышает ущерб, который понесла Россия, - $55 млрд.

Что делать?

Этим исторически русским вопросом теперь задаются европейцы. Вышеприведенная статистика требует немедленного ответа на главный вопрос, которым теперь задаются в ЕС: - насколько эффективным оказался инструмент санкций? Но это еще не все. Будет ли Брюссель и дальше безропотно соглашаться с усилением столь сомнительной формы противоборства с Россией, диктуемого Соединенными Штатами? Этим вопросом задаются не только в верхах, но и в СМИ, и что особенно плохо – на нижних этажах европейского общества.

Особенно учитывая тот факт, что на этот раз Вашингтон убедительно рекомендует полностью отказаться от кредитования российской сырьевой отрасли и «зарыть в землю» амбициозный газовый проект «Северный поток - 2», половинная часть которого принадлежит крупнейшим энергохолдингам ЕС.

Реальность такова, что на сегодняшний день Европа просто не сможет прожить без российского газа, доля которого в энергобалансе Старого Света превышает треть. В Брюсселе отлично понимают, что под прикрытием новых санкций США продвигают на богатый европейский рынок собственных производителей сжиженного газа. Выдавливая российское «голубое топливо» из ЕС, американцы прежде всего думают о собственном замещении «Газпрома» в энергоснабжении Старого Света.

Создается впечатление, что стратегическая задача Вашингтона - заменить российский «трубный» газ американским сжиженным, поставляемым через океан на судах-газовозах. Однако не все так просто: для завоевания европейского топливного рынка США нужно создать там внушительную по размерам и инвестициям инфраструктуру по приему и распределению сжиженного природного газа (СПГ). Пока что существующие в Европе СПГ-терминалы способны закрывать не более 30-35% потребностей ЕС в сырье. Кроме того, большинство этих перевалочных пунктов сейчас простаивают, поскольку поставки газа из-за океана остаются нерентабельными.

Список жалоб и предложений

В результате дело дошло до того, что Брюссель готов (по крайней мере на словах) принять ответные меры против США из-за новых антироссийских санкций, способных нанести вред европейскому бизнесу. Первым такую позицию выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, утверждающий, что материальные потери ЕС при ухудшении торговых взаимоотношений между Евросоюзом и Россией могут увеличиться и что если санкции будут ужесточаться, то значительный ущерб понесет также банковский сектор ЕС.

Еврокомиссия уже составила соответствующий документ, оппонирующий американским санкциям, однако, по мнению специалистов, он является не столько жесткой инструкцией к применению, сколько списком жалоб на ущемление интересов стран ЕС. Что же не устраивает Брюссель?

Во-первых, ЕС намерен добиваться от администрации Дональда Трампа «публичных или письменных гарантий» того, что новые санкции против России не будут использованы опасным для ЕС образом.

Во-вторых, Брюссель намерен использовать европейское законодательство, чтобы принятые США меры «не были признаны в Европе и не могли проводиться в ней в жизнь», а также подготовить «совместимые с правилами ВТО ответные меры».

В-третьих, ЕС опасается, что действия США повредят европейским энергетическим компаниям, которые участвуют в связанных с Россией проектах - в частности, в создании «Северного потока - 2» и строительстве дополнительных газопроводов на территории Германии.

Для того чтобы понять беспокойство Брюсселя в шагах и оценках, достаточно взглянуть на структуру внешней торговли Европейского Союза. Реальность такова, что большая часть европейских поставок за рубеж ориентирована на США. На долю заокеанского партнера приходится более 18% всех европейских экспортных поставок. Россия тут на втором месте — 14%. Дальше следует с большим отрывом Япония — 5%.

Совершенно очевидно, что ЕС будет вынужден лавировать между интересами США и России, пытаясь не противоречить вводимым Вашингтоном санкциям и при этом не перечеркивать стратегические направления во взаимоотношениях с Москвой.

Между Западом и Востоком

Так как же будут действовать в ближайшей перспективе страны, угодившие в «бермудский треугольник» санкций? С Америкой все понятно: Штаты свою позицию уже высказали. И, вероятнее всего, будут ее только ужесточать.

С Европой все сложнее. Наиболее ожидаемые действия ЕС в отношении антироссийских санкций — бесконечные бюрократические проволочки. Благо, еврочиновники хорошо научились использовать этот инструмент для затруднения согласования и обсуждения любой инициативы. Если бюрократам ЕС что-то не нравится, то жди многочисленных безрезультатных заседаний. А пока принятие решений оттягивается, Россия, вопреки политической воле США, продолжит поставлять в Европу нефть, газ и металлы, что для Старого Света гораздо важнее, чем любые антисанкции Москвы.

Ну а что же Россия — какую позицию она занимает в этом «бермудском треугольнике»? Стоит отметить, что Москва после начала санкционной войны все больше совершенствует практику разнополярного развития и уделяет повышенное внимание азиатскому направлению. В частности, в этом году заметно вырос — на 25% за I полугодие - товарооборот между Москвой и Пекином. По прогнозам, по итогам 2017-го российско-китайский товарооборот достигнет отметки в $80 млрд, а к 2020 году этот показатель и вовсе может выйти на уровень $200 млрд.

Однако «уйти» полностью на Восток Москва не сможет при всем ее желании. Исключив ЕС из списка внешнеторговых партнеров (если тот снова пойдет на поводу у Вашингтона), Россия нанесет серьезный удар не только по финансовому пространству Старого Света, но и по собственной экономике. Весь Европейско-Азиатский регион автоматически погрузится в кризис, еще более мощный, чем в 2008 году. Такой расклад не выгоден ни России, ни ЕС, что отлично понимают обе стороны.

«Война санкций» продолжается, однако на сегодняшний день не ясно не только кто в ней побеждает и кто проигрывает, но и кто в ней находится по одну сторону баррикад, а кто - по другую.