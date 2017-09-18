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Массовые протесты в Сент-Луисе: десятки задержанных

 

Полиция американского Сент-Луиса (штат Миссури) сообщила о задержании более 80 человек в связи с акциями протеста в городе, передает РИА Новости.

"Сегодня мы произвели более 80 задержаний. Мы изъяли по меньшей мере пять единиц оружия, ни одно из них не было использовано", — заявил на пресс-конференции глава городской полиции Лоуренс О'Тул.

По его словам, в ходе столкновений пострадали несколько офицеров полиции, а также был нанесен ущерб многим зданиям. "Преступники, которых мы задержали, должны понести ответственность и преследоваться по закону… Это наш город, и мы будем охранять его", — подчеркнул О'Тул.

Ранее сообщалось, что не менее восьми полицейских получили ранения в результате протестных акций в Сент-Луисе.

В пятницу городской судья оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, что положило начало массовым акциям протеста. Полиция сообщила, что демонстрации приобрели экстремистский характер - протестующие забросали камнями дом мэра города. В ответ сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ, задержали десятки наиболее активных участников акции.

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