США и Южная Корея провели совместные учения

Два американских бомбардировщика B-1B с Гуама и четыре истребителя пятого поколения F-35B с военной базы в Японии совместно с южнокорейскими истребителями F-15K провели в понедельник учения в небе над Южной Кореей. Самолеты поразили тренировочные цели, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.

Согласно этим данным, учения стали ответом на недавние провокации КНДР. После совместных маневров американские самолеты вернулись в место своей постоянной дислокации.

Учения состоялись через трое суток после очередного ракетного испытания Пхеньяна.