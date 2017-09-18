Узбекистан поможет мусульманам-рохинджа

Мусульманам-рохинджа, бежавшим из мьянманского штата Ракхайн в Бангладеш, Узбекистан передает продукты питания и предметы первой необходимости, сообщает Узбекское национальное агентство (УзА).

"Общество Красного Полумесяца Бангладеш получит от Узбекистана один из самых больших гуманитарных грузов в помощь людям, бежавшим из мьянманского штата Ракхайн в Бангладеш", - говорится в сообщении.

Как отмечается, каждая из восьми тысяч нуждающихся семей получит по 14 наименований продуктов питания и предметов первой необходимости, включая рис, сахар, арахис, молочный порошок, бисквиты, москитные сетки, одеяла, одежду, обувь, медикаменты и минеральную воду.

Согласно информации, представители Узбекистана сегодня передадут гуманитарный груз в Национальную штаб-квартиру общества.