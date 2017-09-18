Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны Ильхамом Алиевым, 18-го сентября стартовали широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, сообщает пресс-служба Минобороны.
В учениях задействованы до 15 тысяч военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.
Учения продлятся до 22-го сентября.