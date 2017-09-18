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Азербайджанского футболиста арестовали за кражу телефонного кабеля

 

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с кражей, которую совершил футболист клуба «Сумгаит» Ниджат Мухтаров, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в поселке Г.З. Тагиева полиция арестовала членов организованной группы, занимавшейся кражей телефонного кабеля. Среди арестованных Ниджат Мухтаров, Умидвар Адыгезалов, Агшин Мехтиев и ранее судимый Нурлан Пашаев.

В результате проведенных мероприятий было выяснено, что украденный кабель был продан работающим в пункте по приему металла Зауру Эюбову и Зауру Ильясову. Оба они задержаны.

Отметим, что Ниджат Мухтаров ранее выступал в загатальском "Симурге", бакинском "Реване", а также в сборной Азербайджана U-21. В "Сумгаит" он перешел летом 2015 года.

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