Ученые рассказали о столкновении Земли и Марса

Земля может в далёком будущем может столкнуться с Марсом, сообщают СМИ со ссылкой на исследование экспертов из Университета Мэдисона в Висконсине. По версии учёных, это разрушительное событие уничтожит жизнь на Земле.

Сообщается, что экспертам удалось рассчитать траекторию движения Красной планеты на многие годы вперёд. Выяснилось, что однажды орбиты Земли и Марса сблизятся и нашу планету притянет к красному соседу.

Благодаря схожему явлению у Земли когда-то появилась Луна, а Меркурий лишился части своей мантии.