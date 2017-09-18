Завтра опять жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-21°, днем 30-35°, в Баку ночью 18-20°, днем 33-35° тепла.
Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-50%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Восточный ветер в некоторых местах усилится.
Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 31-36°, в горах ночью 10-15°, днем 21-26° тепла.