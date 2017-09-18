Сенат США допросит личного юриста Трампа

По делу о «связях с Россией» президента США Дональда Трампа даст показания его личный юрист Майкл Коэн.

По данным телеканал CNN, уже во вторник юрист прибудет в сенат США, где выступит перед спецкомитетом по разведке, который ведет расследование. Закрытый брифинг комитета состоится в 14.30.

«Коэн сообщил CNN, что выступит во вторник в сенатском спецкомитете по разведке», — говорится в материале, в котором особо оговаривается, что юрист не будет произносить клятву перед дачей показаний.

Юрисконсульт Трампа ранее, в конце августа, уже давал Конгрессу показания по этому делу. Его обвиняли в переписке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым по поводу строительства в Москве «Башни Трампа».