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Россия строит трубопровод из Курдистана

 

"Роснефть" и Иракский Курдистан планируют в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу, сообщается в пресс-релизе российской нефтяной компании.

"Стороны провели переговоры о возможности участия "Роснефти" в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана. Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца года", — сообщает "Роснефть".

"Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок", — говорится в пресс-релизе.

Также "Роснефть" сообщает, что компания и региональное правительство Иракского Курдистана ведут переговоры о реализации проекта по строительству газопроводной системы в ускоренном режиме. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года осуществление экспортных поставок газа.

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