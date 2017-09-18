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Закир Гасанов и посол Турции на открытии военных учений фото

 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства, а также чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Эркан Озорал приняли участие в церемонии открытия учений “TurAz Qartalı - 2017”.

Поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, министр обороны начал свое выступление словами общенационального лидера Гейдара Алиева «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства» и лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, горе Азербайджана – наше горе».

 

В своем выступлении министр, особо отметив внимание и заботу президента Ильхама Алиева в отношении ВС страны, указал на важность проводимых учений. Назвав их очередным свидетельством возросшей военной мощи двух государств, министр подчеркнул, что данные учения играют важную роль в обмене опытом между вооруженными силами двух стран.

В свою очередь турецкий посол признал исключительную важность проводимых в Азербайджане учений, вызывающих у него чувство гордости за две братские страны, и особо отметил, что в последние годы подобные совместные учения стали традиционными. 

Затем была представлена информация о целях и задачах учений, о задействованных в них силах и проч. 

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