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СМИ назвали имя одного из лондонских террористов

 

Британским СМИ стало известно имя одного из двух подозреваемых в причастности к совершению теракта в лондонском метро. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, арестованный в минувшую субботу 21-летний Яхья Фаррух (Yahyah Farroukh) проходит по делу о взрыве на станции Parsons Green.

Полицейские в воскресенье провели обыск по месту жительства Фарруха в лондонском пригороде Стануэлл (графство Суррей). Сам подозреваемый был задержан днем ранее в районе Хаунслоу (западная часть Лондона). Он продолжает находиться под стражей в полицейском отделении на юге британской столицы.

Ранее, в субботу, в связи с терактом в метро полиция английского графства Кент задержала в приморском городе Дувр 18-летнего молодого человека. Его имя пока не разглашается.

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