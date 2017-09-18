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Диего Караманукян: Армения проигрывает Азербайджану в Уругвае

 

В Уругвае есть азербайджанское посольство, а армянского нет. Как сообщает «Новости Армения», об этом 18 сентября на встрече с журналистами  заявил  директор «Радио Аракс» в Уругвае, журналист Диего Караманукян.

По его словам, в последнее время Баку активизировал свою деятельность в Уругвае, в то время как армянская община в стране переживает кризис и ее роль постепенно слабеет.

«В целом община переживает период какой-то неопределенности. Активное участие армянской общины в жизни континента постепенно уменьшается, а роль различного рода организаций все больше ограничивается. Время за рубежом работает против армянской диаспоры и диктует ей свои условия», - пояснил Караманукян, добавив, что данная тенденция проявляется в том числе в сокращении количества армянских школ и организаций в стране.

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