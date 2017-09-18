Конституционный суд Ирака запретил референдум в Курдистане

Конституционный суд Ирака сегодня принял решение о приостановке проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане, сообщает Haber 7.
Напомним, что парламент курдской автономии назначил проведение плебисцита на 25 сентября.
Конституционный суд Ирака сегодня принял решение о приостановке проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане, сообщает Haber 7.
Напомним, что парламент курдской автономии назначил проведение плебисцита на 25 сентября.
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