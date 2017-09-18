Арестован сын свата шейха Аллахшукюра Пашазаде

Сын бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде арестован решением Насиминского районного суда. В настоящее время он этапирован в Кюрдаханское СИЗО. Об этом в интервью изданию Ölkə.Az заявил сам Г.Салахзаде.

Алигусейн Салахзаде обвиняется по статье 315.2 УК Азербайджана (оказание сопротивления и применение насилия в отношении представителя власти).

«Мой сын был арестован ночью 13 сентября по решению следователя Насиминской районной прокуратуры Анара Абиева. Мы не согласны с этим арестом и уже подали апелляцию», - сказал Г.Салахзаде.

По его словам, инцидент, предшествовавший аресту его сына, произошел 4 сентября.

«В этот день в дверь постучал сотрудник «Азерсу» Эльбей Мирзалиев. Он начал оскорблять жену моего сына. Любой бы человек на месте моего сына поступил бы так же и ударил бы обидчика. Несмотря на то, что Эльбей Мирзалиев отозвал свою жалобу и стороны помирились, 13 сентября мой сын был арестован. Сейчас он находится в Кюрдаханы», - сказал Г.Салахзаде.