Огромный дефицит в бюджете России

По прогнозу Минфина России дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,33 триллиона рублей или 1,37 процента ВВП при доходах в 15,18 триллиона рублей и расходах в 16,51 триллиона рублей. Информация об этом следует из законопроекта о бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годы, размещенного на официальном портале правовых актов.

В 2019 году нехватка средств ожидается в размере 867 миллиардов рублей или 0,84 процента ВВП, в 2020 году — 960,3 миллиарда рублей (0,87 процента), отмечается в проекте.

При этом расходы в 2019 и 2020 годах составят 16,4 триллиона рублей и 17,2 триллиона рублей соответственно, а доходы 15,55 триллиона рублей и 16,28 триллиона рублей.