В атаке на американских дипломатов заподозрили Россию

Американские следователи, занимающиеся "внешним акустическим воздействием" на сотрудников посольства США на Кубе, рассматривают, в частности, версию о причастности к этому делу России, передает агентство AP.

В сообщении агентства со ссылкой на американских официальных лиц говорится, что внимание следователей в настоящее время сосредоточено на том, чтобы установить, кто стоит за подобным воздействием. Среди предполагаемых организаторов атак рассматриваются Куба, Иран, Северная Корея, Китай, Венесуэла и Россия.

Однако AP отмечает, что никаких доказательств причастности какой-то из этих стран к происшествию в посольстве на данный момент нет.

Ранее госдепартамент США сообщил, что 21 американец пострадал в результате некоего внешнего воздействия, источник которого, однако, установлен не был. У некоторых американцев были диагностированы потеря слуха и незначительные повреждения головного мозга, тогда как другие жаловались на непрекращающиеся головные боли, тошноту и звон в ушах. Часть пострадавших рассказывала, что ощущала вибрацию и громкие пронзительные звуки, тогда как другие ничего подобного не испытывали.