Известного футболиста лишили водительских прав

Суд приговорил нападающего английского футбольного клуба "Эвертон" Уэйна Руни к 100 часам общественных работ, а также лишил его водительских прав на два года, передает BBC.

Наказанию футболиста подвергли за езду в нетрезвом виде. Как сообщалось, он был остановлен полицией 31 августа, а уже на следующий день спортсмена отпустили под залог. Отмечалось, что вечер перед задержанием полицией Руни провел в баре неподалеку от его дома, где танцевал на столах и пел песни группы Oasis.

На заседания суда Руни извинился за свое поведение и выразил надежду на то, что, участвуя в общественных работах, принесет стране пользу.