Иран призвал все страны соблюдать ядерное соглашение

Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергетике республики, Али Акбар Салехи заявил, что несоблюдение сторонами соглашения по атому угрожает всему мировому сообществу.

Выступая на пленарном заседании 61-й сессии Генконференции МАГАТЭ, он отметил, что ответственность несут все стороны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Сейчас не время давать подробный анализ неприемлемых трудностей и препятствий, которые создаются одним из участников на пути полной реализации СВПД. Но достаточно обратить ваше внимание на тот факт, что все участники должны выполнять ядерные договоренности и обеспечивать их целостность. Все участники, без какого-либо исключения, несут ответственность. Каждая страна обязана добросовестно выполнять свои обязательства», — сказал он.

По словам Салехи, любые оговорки и надуманные предлоги нанесут лишь ущерб участникам и сведут на нет все их усилия