Минналогов разблокировало банковские счета Turan

Министерство налогов Азербайджана разблокировало в понедельник банковские счета информационного агентства Turan.
"Вслед за ликвидацией Министерством налогов дополнительных налоговых начислений агентству за период 2014 - 2016гг 18 сентября разблокированы были банковские счета агентства", - говорится в сообщении ИА.
При этом Turan не предоставили официальной информации, закрыто ли уголовное дело против него или нет. "Из-за отсутствия ясности в этом вопросе пока условия для обеспечения нормальной деятельности агентства не созданы", - отмечается в сообщении.