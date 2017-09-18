В Таджикистане запретили громко плакать

В Таджикистане Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центром исламоведения определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований. Положение, где подробно описано как проводить похороны и как соблюдать траур, отпечатано в типографии в Душанбе полумиллионным тиражом, сообщает Азия Плюс.

В брошюре восемь разделов. В первом из них устанавливаются общие положения правил. Согласно им, обряды похорон и траура должны проходить согласно ханафитскому мазхабу, который в Таджикистане является официальным.

Второй раздел описывает, что включает в себя понятие «траурная церемония». В нем даются инструкции, когда следует совершать погребальную молитву по усопшему в зависимости от того, в какое время дня скончался человек.

Согласно Положению, во время траура разрешено плакать, однако запрещается громко причитать, посыпать голову землей, рвать на себе волосы и царапать лицо, а также заказывать специальных плакальщиц.

Близкие родственники умершего вправе держать траур в течение трех дней. Во время траура носить одежду черного цвета, согласно с народными традициями, запрещается.

В следующих разделах излагаются правила омовения и облачения покойного в саван, подготовка табута (гроба) и проведения похоронного обряда. Согласно Положению, погребальная молитва совершается официальными имам-хатибами. Использовать микрофоны во время похоронных обрядов не разрешается.

После похорон не рекомендуется долго засиживаться в доме у покойного для выражения соболезнования его родным и близким.

Весь похоронно-траурный чин должны соблюдаться без убоя скота и без коллективных трапез, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины». Другие обряды - «панч», «шаби хафт», «шаби нух», «рузи чил», «душанбеги», «джумаги» и проч. объявлены "нововведениями" и исполнению не подлежат.