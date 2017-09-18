Вот уже несколько недель одной из самых обсуждаемых тем в стране стала силовая спецоперация в бакинском кафе "26" (Twenty six). Напомним, мэр столицы Гаджибала Абуталыбов вместе с полицейским нарядом в лице генералитета МВД вторгся в кафе и заявил об экспроприации всего оборудования и имущества заведения. При этом никакого судебного решения о конфискации данного имущества не было. Более того, спустя некоторое время арестован был и сам администратор кафе.

По словам Г.Абуталыбова, силовая операция была проведена под флагом исторического возмездия 26 бакинским комиссарам – первой советской власти в Азербайджане. Хотя у нас до сих пор и не принят закон о люстрации в отношении советского периода. Согласно новой исторической догме, нынешний Азербайджан является правопреемником Советской Азербайджанской Республики. А бакинские комиссары являлись культовыми героями канувшей в лету советской республики. Однако, как уверяли владельцы кафе, число «26» к бакинским комиссарам не имело никакого отношения. Речь шла всего лишь об известной во всем мире одноименной сети - Twenty six. Ну а если все же и имело отношение, то предприниматели просто допустили оплошность, но вовсе не преступление. Более того, экзекуторы бизнесмена-ресторатора постарались ввести в заблуждение общественногсть страны, в том числе редакцию haqqin.az, предъявив ей фальсифицированные документы об аренде помещения.

А между тем данное помещение не является собственностью секретаря Союза писателей, известного беллетриста Чингиза Абдуллаева. Об этом наглядно свидетельствуют предоставленные им документы, которые удостоверяют, что названный объект состоит на балансе Союза писателей. И самое важное - помещение сдавалось в аренду не самим писателем, а самим Союзом. И согласно договору, арендная плата направлялась не на личные нужды Ч.Абдуллаева, а на расходы СП.

Редакция haqqin.az выражает благодарность Ч.Абдуллаеву за предоставленные ей документы. Как нам кажется, можно поставить точку в этом скандальном деле. Теперь слово за государственными органами, которые должны надлежащим образом разобраться в этой проблеме и принять соответствующее закону решение.