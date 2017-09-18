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Посла Германии в Турции вновь вызвали в МИД

 

МИД Турции вновь вызвал посла ФРГ в Анкаре. Мартин Эрдман должен явиться в турецкое внешнеполитическое ведомство вечером в понедельник, 18 сентября. Вызов посла подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. По его словам, в ведомстве уже потеряли счет числу вызовов "нашего несчастного посла".

По данным Der Spiegel, которые Шефер не смог подтвердить или опровергнуть, вызов немецкого дипломата связан с болезненной реакцией турецких властей на резолюцию бундестага, осудившую геноцид армян во времена Османской империи. После принятия документа в июне 2016 года, Анкара отозвала своего посла из Берлина для консультаций. Конфликт удалось слегка сгладить, когда немецкое правительство пояснило, что это постановление не имеет юридической силы, напоминает агентство dpa.

В последний раз посла ФРГ вызывали в МИД Турции в субботу, 16 сентября, в связи с проведенным в Кельне акции в поддержку лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, отбывающего заключение в турецкой тюрьме. По мнению турецких властей, на мероприятии, в котором приняли участие несколько тысяч курдов, проводилась террористическая пропаганда.

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