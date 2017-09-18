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Каталония отказалась вести переговоры с испанским правительством

 

Власти Каталонии в настоящее время не ведут никаких переговоров с испанскими властями по поводу так называемого "референдума" 1 октября и последующих событий, заявил заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас, передает РИА новости.

"Мы - сторонники диалога, пытаемся со всеми говорить. Мы пытались 18 раз в Конгрессе поставить перед депутатами вопрос о референдуме, и 18 раз нам отказали. Нет переговоров с испанским государством по поводу 1 октября. Мы неоднократно продемонстрировали готовность к диалогу", — заявил Жункерас на пресс-конференции иностранным журналистам.

Он вновь заверил публику, что 1 октября в Каталонии состоится референдум. "У нас будут урны и будут бюллетени для голосования", — сказал вице-премьер Каталонии. "Проводить референдум не является преступлением", — сказал Жункерас. По его словам, в соответствии с испанским законодательством референдум не является нелегитимной акцией.

"Мы находимся в рамках международного права, которое предусматривает право нации на самоопределение. Есть законная база. Понятно, что испанское государство не разделяет это мнение", — заявил Жункерас. По мнению политика, важнейшая задача для Каталонии — "наилучшие отношения со всеми, в том числе с Испанией". По его мнению, край продолжит быть частью Евросоюза, поскольку "в ЕС нет механизма исключения". "Только - по собственному желанию. Если нет механизма, как они нас исключат?" — сказал политик.

Заместитель председателя каталонского правительства подтвердил, что если на "референдуме" 1 октября победят сторонники отделения от Испании, то будет соответственно провозглашена государственная независимость, а если одержат верх противники каталонского суверенитета – будет распущен каталонский парламент. 

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