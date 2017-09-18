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Александр Литвинов: «Полиция не рассматривает мою жалобу» Аферист на свободе

Автор: Отдел информации 

Обманутый житель Баку Александр Литвинов обратился в Главное управление полиции города  с жалобой на Васаита Меликова, чье имя упоминается в серии афер, жертвами которых стали несколько человек.

«Я обратился в полицию, но там не рассматривают мою жалобу», - сказал Александр Литвинов в беседе с корреспондентом haqqin.az.

Ранее haqqin.az уже писал, что Александр Литвинов попал в сети земельного афериста Васаита Меликова, вследствие чего лишился 100 тысяч манатов. В 2013 году он решил расширить свой бизнес и прикупить земельный участок в поселке Бина.

Васаит Меликов

В.Меликов заявил, что площадь составляет 80 соток стоимостью по 4 тысячи манатов каждая. Меликов заверил бизнесмена, что вскоре передаст ему документы, удостоверяющие права собственности. Литвинов решил приобрести 20 соток и передал В.Меликову 73,5 тысячи манатов, а в счет оставшихся 6,5 тысяч передал автомобиль BMW.

После получения денег мошенник вручил новому «хозяину» доверенность на участок и пообещал в ближайшее время передать выписку из распоряжения Госкомитета по вопросам имущества о праве собственности. Однако вскоре выяснилось, что данный участок передан в долгосрочную аренду сыну Васаита Меликова и что приватизировать тот невозможно.

Литвинов потребовал вернуть ему деньги, но вновь был обманут Меликовым. Аферист сказал, что рядом есть участок площадью в 10,8 соткок, кот орый он готов  уступить по минимальной цене.

Надеясь, что Васаит Меликов все же оформит право собственности на землю, за которую Литвинов уже заплатил, последний обнес участок забором, который обошелся ему еще в 7 тысяч манатов. Но вскоре сотрудники местной исполнительной власти снесли забор и заявили, что строиться на этом участке нельзя.

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