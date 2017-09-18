Ливень парализовал Ригу

Сильный ливень парализовал в понедельник движение в столице Латвии. В городе образовались огромные пробки, происходят задержки в работе общественного транспорта, передает РИА Новости.

Часть улиц в центре Риги оказались затоплены.

«На местах затоплений работают аварийные службы», — сказал собеседник агентства.

Латвийском Гидрометцентром был объявлен «оранжевый» уровень опасности. «Погодные обстоятельства становятся опасными. Почти всю территорию Латвии охватил сильный ливень, ожидаются локальные наводнения и размывы дорог. Продолжение сильных осадков приведет к существенному повышению воды в реках», — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Кроме того, во второй половине дня ожидается усиление ветра – порывы норда и норд-оста, а к вечеру - норд-веста достигнут 20 метров в секунду.