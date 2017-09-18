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Россия присоединяет курдскую нефть к Азербайджану

Автор: Отдел информации 

Газопровод из Иракского Курдистана, который собираются прокладывать с участием "Роснефти" будет, судя по всему, будет интегрирован с "Южным газовым коридором", заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

"Насколько я знаю, в соответствии с этим проектом, газопровод "Роснефти" будет соединен с проектами из Азербайджана", - сообщил Бабакр РИА Новости.

"Южный газовый коридор" — проект расширения ныне действующего Южнокавказского газопровода, а также постройки в Турции газопровода TANAP. Он предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Первые поставки планируется начать в 2018 году в Турцию, а в 2019 году в Европу.

По данным Бабакра, газопровод из Иракского Курдистана будет начинаться в провинции Киркук на севере Ирака. Более того, некоторые объекты будущего газопровода уже были построены турецкими компаниями, которые затем вышли из проекта.

"Дело в том, что этому проекту уже много лет, с разными партнерами, разговоры о нем идут давно. Сначала назывался 2018 год как срок начала его эксплуатации, сейчас говорят о 2020", - рассказал РИА Новости Бабакр.

Ранее "Роснефть" сообщила, что компания и Иракский Курдистан планируют в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу. Пресс-служба российской компании сообщила, что стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана.

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