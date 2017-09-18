В Баку обезврежена банда квартирных воров

В Баку задержаны лица, похитившие в одном их домов золотые изделия стоимостью в 12 тысяч манатов, сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района и 12-го отделения полиции, арестованы жители Баку Аллахверди Алекперзаде и Кямиль Гараханов, подозреваемые краже золотых изделий из квартиры в указанном районе. Было установлено также, что Алекперзаде и Гараханов причастны к совершению краж из трех домов в поселке Рамана.

А.Алекперзаде и К.Гараханов сбыли похищенное в пункты приема золота, расположенные рядом со станциями «Гянджлик» и «Нариман Нариманов», выручив за него 4 500 манатов.

Собранный следственный материал направлен в Управление полиции Сабунчинского района.