Цены на нефть плавно снижаются

На мировых биржах после роста до максимума за пять месяцев началось падение нефтяных котировок

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на торгах ICE Futures (Лондон) к 14:31 мск снизилась на $0,28 (0,5%), до $55,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX потерял $0,26 (0,52%), составив $49,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана «Харви», и ожидании продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи.