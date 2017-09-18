Курс маната не стали менять

На 19 сентября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 1,7007 манат /$1, сообщает Центробанк.
На 19 сентября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 1,7007 манат /$1, сообщает Центробанк.
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