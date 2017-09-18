В Каталонии изъяли 100 тысяч брошюр о «референдуме»

Сотрудники Гражданской гвардии Испании в понедельник конфисковали в столице Каталонии 100 тысяч экземпляров брошюр по теме проведения так называемого «референдума о независимости», который власти автономного сообщества намерены провести 1 октября, передает РИА Новости.

Брошюры агитационно-сепаратистского содержания обнаружены были в здании типографии Enquadernacions Rovira de Sabadell в Барселоне. Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в типографии, в понедельник в районе 7 утра сотрудники правоохранительных органов вошли в здание, через полтора-два покинув его с найденной здесь запретной литературой.

Накануне в ходе обысков на территории автономии правохранители изъяли в общей сложности до 1,3 миллиона экземпляров того же рода печатной продукции.