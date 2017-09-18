Глава МИД ФРГ: Ким Чен Ын не сумасшедший

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал к открытому диалогу с Северной Кореей, заявив, что лидер КНДР Ким Чен Ын вовсе не сумасшедший. Об этом Габриэль сказал в интервью газете Bild.

«Ким Чен Ын вовсе не сумасшедший. Он следует аккуратно разработанной стратегии. Он думает, что его режим будет в безопасности, если у него есть атомная бомба», — сказал глава МИД Германии.

Германский министр призвал США, Россию и Китай инициировать переговоры непосредственно с северокорейской стороной, на которых КНДР смогла бы предложить какие-либо «другие возможности гарантировать свою безопасность, кроме атомной бомбы».

Габриэль также предположил, что введенные Совбезом ООН санкции в отношении Северной Кореи окажутся эффективными. По его словам, как и в ситуации с Ираном, для этого, однако, потребуется некоторое время.