Сегодня, 18 сентября, Министерство обороны Азербайджана распространило фото и видео-материалы о начавшихся в республике масштабных военных учениях. Из этих материалов можно заключить, что Азербайджан приобрел у Чехии новые артиллерийские установки. Самоходные артиллерийские установки чешского производства DANA доставлены в Азербайджан и привлечены к широкомасштабным учениям с участием различных видов и родов войск.

Отметим, Минобороны Азербайджана ранее не сообщало о приобретении артиллерийских систем чешского производства.

За последние годы Азербайджан приобрел артиллерийские системы различных калибров, способные поражать цели противника с большой точностью. Что же даст ракетно-артиллерийским войскам новая система DANA?

На основании информации об этой системе, опубликованной в открытых источниках, можно сказать, что, наряду с повышением ударной мощи азербайджанских артиллерийских подразделений, существенно усилится их мобильность. Самоходные артиллерийские установки чешского производства DANA еще более усилят подавляющее превосходство Азербайджана над Арменией в качестве и количестве артиллерийских систем.

Следует отметить, что, несмотря на стремительное развитие военных технологий, роль в артиллерии современных войнах не уменьшилась. Наоборот, с использованием беспилотных летательных аппаратов для корректировки стрельбы, высокоточных приборов управления огнем, контрбатарейных систем, позволяющих определить огневые позиции вражеской артиллерии, значение этого рода войск еще более возросло. И одними из самых эффективных артиллерийских систем считаются самоходные артиллерийский установки (САУ), применение которых в ходе боевых действий значительно повышает мобильность артиллерийских подразделений, а следовательно, и их эффективность.

На вооружении ВС Азербайджана имеются несколько САУ на гусеничном шасси: 155-мм 2С3 «Акация», «Мста-С», «Гиацинт» и 205–мм дальнобойные САУ «Пион». Боевой опыт Второй мировой войны доказал эффективность САУ на гусеничном ходу, и долго время советская военная промышленность не проявляла интереса к производству САУ на колесном шасси.

Однако в 70-годах Чехословакия, входившая тогда в Организацию Варшавского договора, начала разработку САУ на колесном шасси для собственной армии.

В 1976 году команда конструкторов из чехословацкой компании Konštrukta Trenčín Co закончила работу над новой 152-мм самоходной артиллерийской установкой. К тому времени оружие обладало несколькими уникальными особенностями, которые ставили эту гаубицу в небольшой список самых современных в мире. Чехословацкая народная армия дала этой гаубице имя "Дана" и аббревиатурное обозначениу vz.77.

Основой для шасси послужил полноприводный четырехосный автомобиль повышенной проходимости Tatra T815 с колёсной формулой 8×8. Конструкция "Даны" кардинально отличается от других тем, что орудийная башня смонтирована посредине шасси, за невысокой бронированной кабиной со скошенными листами, где размещаются командир и механик-водитель. При стрельбе для упора с боков и из задней части корпуса выдвигаются три стабилизирующие лапы.

Гаубица оснащена гидравлической автоматической системой заряжания, и наводчик-оператор может вести одиночный или автоматический огонь, имея в распоряжении 60 или 40 снарядов в боезапасе. Максимальная скорострельность составляет 5 выстрелов в минуту, средняя скорострельность - 30 выстрелов за 7 минут. Система может вести огонь двумя типами 43,56 кг фугасных боеприпасов: стандартными - на дальность до 18 700 м и снарядами с газогенераторным поддоном - до 20 080 м. Кассетный боеприпас для этого орудия вмещает 42 противотанковых малые бомбы. Оборудование гаубицы включает в себя систему защиты от ОМП, установку ФВУ; справа на крыше башни установлен 12,7-мм пулемет.

В будущем при вероятных боевых действиях в Карабахе азербайджанская армия может применить САУ DANA на относительной равнинной местности, где после нанесения мощного артиллерийского удара эти САУ смогут быстро покинуть огневые позиции и тем самым уклониться от ответного удара. Скорее всего Азербайджан приобрел 12 данных САУ, что составляет вооружение одного артиллерийского дивизиона. Дивизион, вооруженный САУ DANA, за 15 минут способен интенсивным огнем выпустить по противнику до 720 155-мм снарядов, нанеся тем самым мощный артиллерийский удар.

Учитывая то, что на вооружении азербайджанской армии уже состоят израильские самоходные минометы Spear Mk 2 и турецкие САУ Fırtına на колесном шасси, их совместное применение с САУ DANA дает возможность нанесения по противнику внезапного артиллерийского удара в неожиданном для него направлении.

В странах СНГ САУ DANA состоят на вооружении грузинской армии, которые она применила в войне 2008 года.