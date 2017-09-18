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Турция отзывает посла из Германии

 

Турция на фоне разногласий по ряду вопросов отзывает своего посла в Германии, сообщает агентство Рейтер.

Согласно информации, одним из этих вопросов является резолюция бундестага о так называемом «геноциде армян» во времена Османской империи.

Помимо того, Германия потребовала освободить около десятка немецких и турецко-германских граждан, арестованных за последние месяцы в Турции.

В то же время Турция заявляет, что Германия проигнорировала просьбы Анкары о выдаче  ей лиц, подозреваемых в причастности к совершению  попытки госпереворота..

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