Сегодня глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума «Армения-Диаспора», выступил с сенсационным заявлением, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянское правительственное издание aysor.am. Э.Налбандян впервые заговорил о возвращении Азербайджану оккупированных территорий в рамках процесса карабахского урегулирования.

«Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке. Если раскрою другие подробности, то переговоры станут», - сказал он.