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Трамп недоволен системой управления ООН

 

ООН не полностью развила свой потенциал из-за бюрократизма и неправильного управления, и США, как крупнейший донор, не видят должных результатов и поэтому поддерживают реформу организации, передает РИА Новости заявление  американского президента Дональда Трампа.

"ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократизма и неправильного менеджмента", — сказал Трамп, выступая на форуме по реформированию ООН.

"Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям… Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложницей прошлых методов, которые не работают", — добавил он.

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