В индонезийском округе Кутай-Картанегара крокодил напал на шамана и утащил его под воду. Об этом сообщает издание Coconuts.co.

Местные жители обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти Арджуну — жителя деревни, который пропал накануне. Они утверждали, что Арджуна купался в реке, и на него напала одна из рептилий.

Когда заклинатель вошел в реку и стал читать мантры, его схватил крокодил. Мужчина мгновенно скрылся под водой. Очевидцы сняли гибель шамана на видео. Ролики опубликованы в YouTube и Instagram.