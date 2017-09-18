В Чечне не могут найти пропавшего певца

Сотрудники МВД по Чечне пытаются установить местонахождение пропавшего в августе певца Зелимхана Бакаева, передает РИА «Новости».

Как рассказал представитель пресс-службы ведомства, с просьбой помочь в розыске Бакаева 17 августа в отдел полиции в Грозном обратилась его мать Малика Бакаева.

«Сотрудниками полиции... проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого», — сообщили в пресс-службе МВД.

16 сентября «Кавказ.Реалии» сообщали, что мать пропавшего певца записала аудиобращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь ей цнайти сына.