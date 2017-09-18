Ильхам Алиев поздравил евреев с Новым годом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны с национальным праздником – Рош-Ха-Шана, сообщает официальный сайт главы государства.

Подчеркнув, что Азербайджан расположен на стыке цивилизаций, президент отметил, что сегодня страна сохранила традиции мультикультурализма, является одним из редких мест, где существует среда взаимоуважения и доверия между представителями разных конфессий и культур.

«Еврейская община Азербайджана занимает свое историческое место в нашем обществе. Евреи тесно участвуют во всех сферах жизни нашей страны и демонстрируют активную позицию в деле информирования мировой общественности о реалиях Азербайджана», - говорится в поздравительном обращении.