Лидеры США и Китая обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове, передает «Синьхуа».

Глава КНР заявил, что рад поддерживать связь с президентом США на регулярной основе, и призвал обе стороны прикладывать все возможные усилия для развития отношений между странами.

Также обсуждалась тема визита Трампа в Китай. Президент США заявил, что с нетерпением ожидает поездки, в то время как председатель КНР выразил уверенность в хорошей обстановке для взаимодействия во всех сферах.