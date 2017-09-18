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Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

 

Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 10%, верхний предел – 18%, отмечается в сообщении банка.

Согласно сообщению, восстановление деловой активности в стране продолжается в условиях углубления макроэкономической стабильности. На фоне профицита платежного баланса курс маната стабилен, а валютный рынок сбалансирован. 

При принятии решения были учтены макроэкономические показатели. Так, в течение первых восьми месяцев этого года продолжился рост ненефтяного сектора Азербайджана - на 2,2%. В торговом секторе темпы роста составили 1,8%, в ненефтяной промышленности – 4,6%, в секторе туризма - 2,6%. Профицит внешнеторгового баланса составил 1,9 миллиарда долларов, или 2,5% ВВП, стратегические валютные резервы страны выросли на 11,5%.

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