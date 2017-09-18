В Турции из-за биткоина совершили убийство

Силы безопасности Турции задержали четверых человек, подозреваемых в совершении первого на территории республики убийства из-за криптовалюты биткоин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По его данным, три дня назад было найдено тело 22-летнего мужчины Шюкрю Мерта Эрсойа в автомобиле в уезде Серик в провинции Анталья. Следствие установило, что подозреваемые после убийства пытались разблокировать мобильный телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца, чтобы получить доступ к системе "Биткоин" на устройстве. Однако сделать это им не удалось.